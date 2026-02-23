Settore Giovanile rossonero: tutti i risultati del weekend
Un fine settimana intenso per il Settore Giovanile rossonero, tra conferme, goleade e sfide combattute. Dalla vittoria della Primavera maschile contro il Napoli al successo dell'Under 17 femminile sul campo del Como 1907, passando per i tanti gol dell'attività di base, il bilancio racconta di un vivaio vivo e competitivo.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA MASCHILE: 26ª giornata, Milan-Napoli 2-1 (4'st e 32'st Scotti)
PRIMAVERA FEMMINILE: 16ª giornata, Milan-Fiorentina 0-0
UNDER 18: 24ª giornata, Genoa-Milan 1-1 (16' Batistini)
UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Como 1907-Milan 2-3 (8' e 12'st Ferranti, 31'st rig. El Shamy)
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Südtirol 5-0 (3' e 16' Campanella, 8' Lucarelli, 12' Toma, 24'st Magrini)
UNDER 14: campionato, Pro Vercelli-Milan 3-9 (Bernasconi x2, Baratti x2, Tarabugi, Kostyuk, Crisci, Casciaro, Rampoldi)
UNDER 13: campionato, Renate-Milan 1-2 (Mamadou, Sorrentino)
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Villa 1-6 (Lucchetti)
UNDER 12: campionato, Milan-Pro Sesto 5-1, (Portanova, Guerci, Bangagne, Perfetti, Ilardi)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Baggio Secondo-Milan 0-4 (Carofiglio x2, Vergani, Nicola)
UNDER 10: campionato, Milan-Franco Scarioni 6-0 (Beltrame, Trovato x2, Morganella, Pisani, Casati)
UNDER 9: campionato, Alcione-Milan 5-5 (Meroni x2, Pagani, Tonali, Bonfanti)
