Settore giovanile rossonero, il programma del weekend: domenica tocca alla Primavera
Molte squadre del Settore Giovanile rossonero in cerca di riscatto nel weekend di campionato in arrivo. La Primavera maschile dopo il pareggio agrodolce nel Derby, con il 2-2 arrivato nel finale dopo il doppio vantaggio e nonostante una buona prestazione; la Primavera femminile dopo il passo falso a Roma, l'Under 17 dopo il Derby negativo. Tornano in campo anche Under 16 e Under 15, Under 14 e Under 13 in casa e Under 18 a Lecce.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 31 GENNAIO
UNDER 17: 17ª giornata, Cagliari-Milan, ore 11.00 - CRAI Sport Center (Assemini, Cagliari)
UNDER 13: campionato, Milan-Bra, ore 15.30 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 13ª giornata, Milan-Genoa, ore 16.30 - PUMA House of Football
DOMENICA 1° FEBBRAIO
PRIMAVERA MASCHILE: 23ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 11.00 - Stadio A. Olivieri (Verona)
UNDER 14: campionato, Milan-Bra, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 14.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 16ª giornata, Milan-Mantova, ore 15.00 - PUMA House of Football
LUNEDÌ 2 FEBBRAIO
UNDER 18: 21ª giornata, Lecce-Milan, ore 13.00 - Kick Off-Sport Center (Cavallino, Lecce)
