Capello critica Ronaldo il Fenomeno per il suo peso, ma poi gli fa un grande elogio

Capello critica Ronaldo il Fenomeno per il suo peso, ma poi gli fa un grande elogioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Francesco Finulli

Fabio Capello, leggendario allenatore su più livelli e anche al Milan con cui ha anche giocato, è stato intervistato qualche mese fa da Supernova il podcast del conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Tra i temi toccati, Don Fabio ha parlato anche di alcuni calciatori da lui allenati: è diventato virale il suo contributo su Ronaldo Nazario, il Fenomeno, che Capello ha avuto come giocatore al Real Madrid. 

Le parole di Fabio Capello su Ronaldo il Fenomeno: "Il giocatore più bravo che ho allenato in assoluto è stato Ronaldo, il gordo… Ho dovuto mandarlo via per poter pensare di vincere il campionato. Era un esempio negativo: fiesta, fiesta, fiesta, borracho (ubriaco in spagnolo, ndr) y vamos. Lui pesava 94kg e quando ha vinto il Mondiale in Giappone e Corea pesava 84kg. Era negativo perché portava dietro di sé tutti quanti. Perà un giocatore… Avevo lui e van Nistelrooy, mi sono detto: ‘Questi due qua mi faranno dei gol, no?’. Abbiamo perso tre partite".