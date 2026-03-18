Capello critica Ronaldo il Fenomeno per il suo peso, ma poi gli fa un grande elogio

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Fabio Capello, leggendario allenatore su più livelli e anche al Milan con cui ha anche giocato, è stato intervistato qualche mese fa da Supernova il podcast del conduttore televisivo Alessandro Cattelan. Tra i temi toccati, Don Fabio ha parlato anche di alcuni calciatori da lui allenati: è diventato virale il suo contributo su Ronaldo Nazario, il Fenomeno, che Capello ha avuto come giocatore al Real Madrid.

Le parole di Fabio Capello su Ronaldo il Fenomeno: "Il giocatore più bravo che ho allenato in assoluto è stato Ronaldo, il gordo… Ho dovuto mandarlo via per poter pensare di vincere il campionato. Era un esempio negativo: fiesta, fiesta, fiesta, borracho (ubriaco in spagnolo, ndr) y vamos. Lui pesava 94kg e quando ha vinto il Mondiale in Giappone e Corea pesava 84kg. Era negativo perché portava dietro di sé tutti quanti. Perà un giocatore… Avevo lui e van Nistelrooy, mi sono detto: ‘Questi due qua mi faranno dei gol, no?’. Abbiamo perso tre partite".