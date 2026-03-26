Bartesaghi: "Posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il braccetto a 3, ma provo a essere il più duttile possibile”

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Davide Bartesaghi, difensore del Milan e della Nazionale Italiana U21, si è così espresso in conferenza stampa dal ritiro degli Azzurrini: “Indossare le maglie di Milan e Nazionale è una responsabilità grandissima. Cerco di mettermi a disposizione della squadra, posso fare l’esterno di una difesa a 4, oppure il ‘braccetto’ a 3, ma provo a essere il più duttile possibile”.

Ai microfoni di Raisport ha inoltre aggiunto: “Ci siamo allenati bene in questi giorni, mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre, siamo una squadra forte, con fiducia. Baldini, così come Allegri al Milan, mi chiede sempre di essere positivo, anche quando le cose non vanno bene, di dare il massimo soprattutto nei momenti difficili, perché è in quei frangenti che esce fuori la persona che sei”.