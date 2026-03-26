Pastore: “Se hai paura di queste due partite devi cambiare mestiere, Gattuso sta dando la carriera in mano a questi giocatori”

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Il giorno della semifinale play-off per l'accesso al Mondiale è finalmente arrivato, questa sera gli azzurri di Gennaro Gattuso affronteranno l'Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo. In merito a questo si è espresso Giuseppe Pastore che, durante l'ultima puntata di Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, ha dichiarato quanto segue:

"Se si ha davvero paura di andare a Cardiff o a Zenica forse si dovrebbe cambiare mestiere una volta tanto. Io penso che Gattuso abbia scelto dopo Italia-Norvegia questo gruppo che attenzione, il discorso è 'Mancini scelse il gruppo' per Italia-Macedonia, qui non c'è nulla che questo gruppo abbia dato a Gattuso e viceversa, è una specie di rapporto di mutua fiducia. Affido la mia carriera, perchè è questione di svolta, a voi che non mi avete dato nulla visto che sono tre mesi che vi alleno. Voi a vostra volta da me non avete avuto nulla. Nessuno ha uno storico con l'altro ma su questo poggio le convinzioni che valgono la mia carriera, Gattuso sta mettendo la carriera in mano a questi giocatori e questa è una grande prova di coraggio"