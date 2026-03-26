Coppa d’Africa, finale persa a tavolino: presentato dalla Federcalcio senegalese il ricorso

Coppa d’Africa, finale persa a tavolino: presentato dalla Federcalcio senegalese il ricorso MilanNews.it
© foto di Imago/Image Sport
Oggi alle 00:20Dall'Estero
di Andrea La Manna

Come riporta Sportmediaset, l'annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) é arrivato a Losanna. Lo ha presentato la Federcalcio senegalese per opporsi alla decisione della Confederazione Africana (CAF) di assegnare a tavolino la Coppa d'Africa 2025 al Marocco, a seguito della vittoria della Coppa da parte del Senegal per 1-0. 

"Il ricorso riguarda una decisione presa dalla CAF il 17 marzo 2026, con la quale ha dichiarato la sconfitta della nazionale senegalese nella finale della Coppa d'Africa 2025 in Marocco, assegnando la vittoria a tavolino alla nazionale marocchina con il punteggio di 3-0", ha spiegato l'organismo in un comunicato.