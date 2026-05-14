Arsenal, caos finale di Champions: i dipendenti dovranno pagare 1.000 euro
Come riporta Sportmediaset, nelle ultime ore sta scoppiano un caos a causa della decisione della società londinese, quella dell'Arsenal, di far pagare a tutti i dipendenti che saranno presenti il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena per la finale di Champions 1.000 euro. Il Telegraph ha di fatto rivelato che la società metterà a disposizione solo i biglietti della partita mentre per quanto riguarda il viaggio d'andata e di ritorno (che avverrà dopo la partita per poter festeggiare in caso di vittoria), le spese saranno a carico del personale.
Una scelta che ha fatto molto discutere e che va in completa contrapposizione a quella dei parigini, loro sfidanti, che come già accaduto nelle scorse finali, pagherà la trasferta completa al proprio staff.
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