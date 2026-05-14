Arsenal, caos finale di Champions: i dipendenti dovranno pagare 1.000 euro

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Oggi alle 19:30 Dall'Estero di di

Il Telegraph ha rivelato che l’Arsenal farà pagare 1.000 euro per i biglietti di andata e di ritorno i propri dipendenti per la finale di Champions.