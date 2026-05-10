Liga, questa sera il Clasico: Barcellona per il titolo, Real Madrid per salvare la faccia…e senza Mbappè

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Questa sera, in contemporanea a Milan-Atalanta, in Spagna ci sarà una partita altrettanto tesa e infuocata non tanto ai fini del campionato ma per un evento che potrebbe rimanere nella storia. Certi di vincere il campionato, i blaugrana potrebbero infatti raggiungere la vittoria matematica proprio questa sera, davanti ai propri tifosi, contro i rivali di sempre.

Rivali di sempre che invece arriveranno a fine stagione senza alzare nemmeno un trofeo, con un problema in casa tra Valverde e Tchouaméni, con Mbappe scaricato completamente dalla tifoseria (e assente questa sera per infortunio) e con un allenatore certo di non rimanere la prossima stagione. In aggiunta a tutto ciò, ad appesantire il bilancio ultra negativo della stagione potrebbe esserci anche la festa dei catalani al triplice fischio.