Punizione esemplare per Valverde e Tchouaméni: multati per mezzo milione a testa

vedi letture

Punizione esemplare per Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni: i due giocatori del Real Madrid si sono scontrati duramente, sicuramente dal punto di vista verbale e secondo alcune indiscrezioni anche fisicamente, nello spogliatoio nelle scorse ore. Il risultato è stato più grave del previsto: il centrocampista uruguaiano ha battuto la testa su un tavolo e ha subito un trauma cranico che lo ha costretto al ricovero in ospedale: salterà El Clasico di questo weekend. Il club spagnolo, che aveva annunciato procedimenti, ha oggi comunicato una multa da mezzo milione per entrambi i giocatori coinvolti.

Il comunicato del Real Madrid: "Il Real Madrid C. F. rende noto che, a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato nella giornata di ieri contro i nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'investigatore incaricato del caso.

Durante la loro audizione, i giocatori hanno espresso il loro totale pentimento per l'accaduto e si sono scambiati scuse reciproche.

Inoltre, hanno esteso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi; entrambi si sono messi a disposizione del Real Madrid per accettare qualsiasi sanzione il club riterrà opportuna.

Date le circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, concludendo così le relative procedure interne"