Il Milan in prestito: il Fulham vuole riscattare Chukwueze, Bondo due gare nelle ultime nove

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo un mese e mezzo passato ai box per un infortunio muscolare alla coscia, Ismael Bennacer nell'ultimo weekend è tornato in campo con la Dinamo Zagabria: ingresso in campo a 14 minuti dalla fine nella gara vinta per 0-5 in casa della NK Lokomotiva. Il classe 1997 non è stato convocato dalla nazionale algerina di Petkovic vista la condizione ancora non ottimale

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 13

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Ultimi due mesi complicati per il centrocampista francese che ha giocato solamente due partite delle ultime nove disputate dalla Cremonese. Tra gennaio e inizio febbraio quattro gare consecutive saltate per infortunio, poi la presenza contro la Roma preceduta da due gare di fila in panchina contro Milan e Lecce, infine un'apparizione di poco meno di un tempo contro la Fiorentina. Nell'ultimo weekend, con i grigiorossi tornati alla vittoria per la prima volta da inizio dicembre contro il Parma, ha assistito da casa a causa di una squalifica.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 23

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Lo scorso 28 gennaio il giovane talento di proprietà del Milan è stato operato alla spalla, come comunicato dal Lecce in una nota: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano". Continua il percorso riabilitativo del giovane attaccante, con la speranza di rientrare al termine della stagione.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Vittoria solida nell'ultimo fine settimana di Premier League per il Fulham che ha vinto per 3-1 in casa contro il Burnley, attestandosi al nono posto in classifica. Ingresso a gara in corso per il nigeriano che ha disputato in campo 28 minuti complessivi. In queste ore, inoltre, la Gazzetta dello Sport ha riportato che il Fulham avrebbe già fatto sapere ai rossoneri di voler esercitare il diritto di riscatto di 24 milioni: da capire se e quando avverrà.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 20

Reti: 3

Assist: 4

ALPHADJO CISSÈ (Catanzaro)

L'euforia per essere diventato un nuovo giocatore del Milan è durata davvero poco per il giovane attaccante italiano classe 2006. Nella prima partita post mercato invernale, contro il Mantova, Cissè è stato sostituito dopo pochi minuti per infortunio serio. La rottura del tendine degli adduttori della coscia destra lo ha portato, questa settimana, a essere operato in Finlandia: tempi di recupero stimati in 4 mesi e iter riabilitativo seguito dal Catanzaro e supervisionato dal Milan.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 1

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Continua l'ottima stagione di Lorenzo Colombo con la maglia del Grifone, migliorata ulteriormente da quando Daniele De Rossi è arrivato sulla panchina genoana. L'attaccante classe 2002 ha saltato solo una partita in stagione, in Coppa Italia: nell'ultimo weekend, nella sconfitta in casa contro l'Udinese, Colombo ha giocato da titolare per 72 minuti e ha rimediato un cartellino giallo. Per l'obbligo di riscatto dal Milan manca solo l'ultima condizione: la salvezza dei rossoblù.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 32

Reti: 6

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Finalmente sano e con più fiducia con il passare della stagione, Comotto sta trovando lo spazio che si merita con la maglia dello Spezia anche se all'interno di una stagione molto complicata per il club ligure. L'allenatore Roberto Donadoni è stato esonerato dopo l'ultima sconfitta e così tornerà D'Angelo. Nella sconfitta del weekend contro la Juve Stabia, il giovane classe 2008 ha giocato per 86 minuti da titolare.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 24

Reti: 0

Assist: 1

ALVARO MORATA (Como)

Mezz'ora nel finale di Como-Cagliari 5-0 per il centravanti spagnolo, entrato ormai a risultato ampiamente acquisito. Se è riuscito a sbloccarsi almeno in Coppa Italia, Morata ancora è a secco di gol per quanto riguarda il campionato ma rimane un leader per l'allenatore Cesc Fabregas all'interno dello spogliatoio del Como che sogna la Champions.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 22

Reti: 1

Assist: 2

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Dopo un periodo complicato, Musah ha ritrovato un po' di continuità nell'ultimo periodo addirittura trovando due gol consecutivi tra campionato e Coppa Italia: i suoi primi in Italia. Nella vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona è partito dalla panchina e ha giocato solamente gli ultimi 14 minuti. Come successo in precedenza in questa stagione, non è stato convocato dagli Stati Uniti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 24

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Anche il nuovo allenatore, Marco Giampaolo che ha esordito con vittoria nell'ultimo weekend in casa del Parma, ha voluto schierare Terracciano dall'inizio come titolare e per tutti i 90 minuti. Se la Cremonese, visto il rendimento, sembrava condannata alla retrocessione, questi ultimi tre punti hanno alimentato nuova speranza e nuove possibilità: se dovesse salvarsi, il riscatto di Terracciano sarebbe obbligatorio.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 29

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Si è interrotto da un mese il buon avvio di esperienza a Castellammare di Stabia per Kevin Zeroli. Fino a questo momento, agli ordini di mister Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha collezionato 7 presenze complessive, di cui 2 da titolare. Proprio l'ex tecnico della Primavera rossonera, nell'intervista post Modena, ha confermato che Zeroli starà fermo almeno un mese.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)

Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)

Assist: 0