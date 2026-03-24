Pulisic: "Mercato? Non è il momento di parlarne. Se si segnano un paio di gol la gente ti osanna anche se giochi male"

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In vista delle partite amichevoli di Atlanta contro il Belgio (28 marzo) e il Portogallo (31 marzo), Men's Journal, testata statunitense, ha intervistato Christian Pulisic, attaccante del Milan e stella della nazionale americana.

È stata pubblicata la lista dei convocati della nazionale statunitense per queste due amichevoli di marzo e ovviamente ci sei anche tu. Con i Mondiali alle porte, inizia a farsi sentire l'idea di scendere in campo?

"Sì, ovviamente, è la nostra ultima possibilità per prepararci davvero, per disputare un paio di partite, rivedere alcuni ragazzi e prepararci per il grande evento, che ovviamente si avvicina. E ci dà una buona opportunità per capire a che punto siamo e prepararci al meglio. Ma sembra che si stia avvicinando sempre di più".

Com'è stata la tua esperienza ai Mondiali del 2022?

"È stato incredibile, onestamente. Ho avuto la sensazione di aver imparato molto su me stesso, sul gioco, sulla squadra. Voglio dire, penso che in certi momenti abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro per arrivare dove siamo arrivati. Sì, penso che possiamo imparare molto giocando una grande partita a eliminazione diretta contro una grande squadra. Quindi, i ricordi più belli che ho sono legati al fatto di essere stato in hotel con i ragazzi, sapendo quanto fosse importante quel momento. È qualcosa che sogni fin da bambino, e ora essere lì è davvero incredibile. E ora avere questa opportunità in tutto il nostro paese, siamo davvero entusiasti".

Cambiando argomento, oggi stai girando uno spot per AT&T. Di cosa si tratta?

"Non so esattamente cosa posso rivelare, ovviamente. Ma AT&T è un importante partner della federazione calcistica statunitense da un po' di tempo e ha sempre dato grande importanza al calcio in generale, il che è fantastico. Finora la collaborazione è stata davvero proficua e stiamo lavorando a progetti importanti".

Tornando al calcio, il tuo allenatore della nazionale statunitense, Mauricio Pochettino, ha recentemente commentato le tue prestazioni al Milan, compreso il periodo di astinenza dal gol. Si è mostrato molto incoraggiante e ha detto di essere soddisfatto della tua prestazione complessiva. Quanto contano per te parole come queste?

"Apprezzo sempre il supporto. Non mi preoccupa troppo. Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e, se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di essere in buona forma fisica e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante".

Quando osservi il suo sistema e il suo modo di fare le cose, in cosa si differenzia o si assomiglia a quelli in cui hai giocato in passato, sia con la nazionale che in Europa?

"Sì, voglio dire, penso che abbiamo usato diverse formazioni, ma credo che lui porti una dinamica diversa alla squadra. Porta quello spirito combattivo, quella grinta. Costruisce una cultura davvero forte e un gruppo di ragazzi che lotteranno, lotteranno fino alla morte. E penso che sia in questo che sentiamo di essere cresciuti di più".

La nazionale di calcio statunitense ha appena presentato le nuove divise per i Mondiali del 2026. Cosa ne pensate? E qual è stata la vostra divisa americana preferita?

"Prima di tutto, penso che abbiano azzeccato in pieno le divise. Credo che siano fantastiche. Penso che anche i giocatori abbiano avuto voce in capitolo, il che è stato davvero bello. Credo che una delle mie divise preferite in assoluto della nazionale fosse quella a righe, che secondo me era una divisa fantastica, e in un certo senso sono tornati a quel modello. Quindi è stata una delle mie preferite in assoluto e ora avere un'altra variante di quella... Penso che sia davvero pulita, davvero bella e penso che sarà un momento memorabile per tutti i tifosi di questo Mondiale indossare queste maglie".

Chi includeresti nel tuo Monte Rushmore del calcio americano?

"Non posso includere me stesso? (Ride)"

Puoi avere chiunque tu voglia!

"Okay, io metterei me stesso. Metterei sicuramente Clint [Dempsey] e poi probabilmente Landon Donovan. Per l'ultimo posto, mettiamo Weston [McKennie]. È il mio uomo. Quindi mettiamolo".

Ultima domanda. Le voci di mercato in Europa sono molto insistenti in questo momento. Prestate attenzione a qualcuna di queste voci o vi limitate a gestirle quando si presentano?

"Sì, a dire il vero, la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede di cosa si tratta, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero. Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, ma non è questo il momento. E sono felice di essere qui al momento. Quindi mi sto concentrando il più possibile su quello".