Goretzka è il nome di Allegri per il centrocampo. Il Milan sfida Arsenal e Inter

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Nonostante le tante indiscrezioni di mercato che ci sono state durante tutto il mese di gennaio, alla fine Leon Goretzka non ha lasciato il Bayern Monaco. Il club tedesco ha però anche annunciato lo scorso 30 gennaio l'addio del centrocampista tedesco in estate dopo otto anni nella squadra bavarese con cui ha vinto finora anche sei Bundesliga e una Champions League. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque successivamente si potrà muovere a zero, diventando così una ghiotta occasione per diversi top club europei.

ALLEGRI E GORETZKA - E tra questi ci sarebbe anche il Milan che in vista della prossima stagione e del ritorno sempre più probabile in Champions League ha bisogno di alzare il livello della sua rosa. Non è un mistero che Massimiliano Allegri abbia già fatto sapere alla sua dirigenza di voler inserire nel gruppo non solo giovani interessanti, ma anche alcuni rinforzi di esperienza già pronti all'uso. Goretzka rientra perfettamente in questo identikit e per questo il tecnico livornese lo ha messo tra i primi nomi della sua lista dei desideri. Dopo Luka Modric e Adrien Rabiot, il tedesco potrebbe essere il giocatore giusto per far fare un ulteriore salto di qualità alla formazione milanista.

IN CORSA ANCHE IL MILAN - Conferme sull'interesse concreto del Milan per lui arrivano anche da Christian Falk, giornalista della Bild che su CF Bayern Insider ha spiegato che anche il Diavolo è in corsa per ingaggiare l'ex Schalke 04. La concorrenza è tanta, in particolare quella dell'Arsenal che al momento sembra essere in pole, ma attenzione al club rossonero e anche all'Inter che potrebbero rovinare i piani dei Gunners. Sebbene si ritenga che Goretzka preferisca un trasferimento in Premier League, le opportunità in Italia restano allettanti, con entrambe le squadre milanesi che sono pronte a muoversi per portare il centrocampista tedesco classe 1995 in Serie A.