Costacurta: "Il Milan è una squadra pericolosa. Pensa se giocassero anche gli attaccanti..."

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Contro il Torino il Milan ha seguito un pattern che in stagione si è presentato più volte: primo tempo anonimo e un po' stentato, ripresa giocata a ritmi più alti ed avversario messo sotto senza mezzi termini. Billy Costacurta, nel suo intervento a Sky Calcio Club, commenta proprio questa dinamica della squadra di Max Allegri:

“Allegri dice una cosa dalla terza giornata, che dopo 55-60 minuti il Milan, fisicamente, è meglio delle altre. È successo tante volte, e probabilmente in questo caso, anche grazie ad un atteggiamento dovuto alla strategia, alla tattica, il Milan prende il sopravvento. Ma non è mica la prima volta. Probabilmente grazie ai cambi, grazie ad un atteggiamento diverso ma grazie anche a questo: fisicamente il Milan è forte, e poi ha tre o quattro giocatori forti. Il Milan è una squadra pericolosa. Pensa se giocassero anche gli attaccanti. Se avesse gli attaccanti, veramente… Possiamo dirlo?”