Gattuso: "Altri sport vincono e il calcio no? Mi gasa, nessuna gelosia"

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(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Non provo alcuna gelosia verso le altre discipline che adesso stanno vincendo, piuttosto mi gasa e mi rende fiero di essere italiano". Così Gennaro Gattuso commentando a Coverciano i successi che l'Italia sta ottenendo nel tennis, nello sci, nell'atletica leggera, nella pallavolo e non solo: all'elenco manca il calcio e nello specifico la Nazionale che da due edizioni non riesce a qualificarsi per i Mondiali e ora è chiamata a colmare questo gap. "Da sempre esistono dei cicli, un tempo vincevamo anche nel calcio ma in questo momento la nostra storia dice che facciamo un po' fatica - ha ammesso il ct - Adesso comunque abbiamo una grande possibilità.

Nell'attesa faccio i complimenti a tutte le discipline che hanno vinto, provo orgoglio e ammirazione". (ANSA).