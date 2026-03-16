PODCAST MN - Racconti da Roma: come è nato il ko del Milan. Lacune evidenti della squadra
Game over, il Milan butta via in modo praticamente certo il sogno scudetto. L'occasione era ghiotta: sabato l'Inter aveva pareggiato con l'Atalanta, ieri c'era l'occasione per tornare a -5. E invece contro una Lazio in super emergenza la squadra allenata da Allegri offre quella che è stata forse la peggior prestazione stagionale. Zero carattere, zero pulizia tecnica, zero voglia di vincere, zero organizzazione offensiva. La decide un gol di Isaksen su un brutto errore di Estupinan nel primo tempo.
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Questo il tabellino di Lazio-Milan, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A.
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 26’ Isaksen.
LE FORMAZIONI
LAZIO (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (dal 90’ Belahyane); Isaksen (dal 67’ Pedro), Maldini (dal 67’ Dia), Zaccagni (dal 83’Cancellieri). A disp.: Furlanetto, Giacomone; Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Przyborek, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 57’ Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 84’ Ricci), Fofana (dal 67’ Nkunku), Modrić, Jashari, Estupiñan (dal 57’ Bartesaghi); Pulisic, Leão (dal 67’ Fullkrug). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu. All.: Allegri.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 55’ Estupinan, 70’ Motta, 81’ Tavares, 90’+4 Pedro, 90’+5 Patric.
Espulsi: 90'+7 Sarri.
Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.
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