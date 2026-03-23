Il Fulham vuole riscattare Chukwueze. Ecco quanto può incassare il Milan
Con il sempre più probabile ritorno in Champions League, nelle casse del Milan finiranno parecchi milioni di euro che verranno poi utilizzati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Altri introiti arriveranno da alcune cessioni, come per esempio quella di Samuel Chukwueze al Fulham: il club inglese ha infatti già fatto sapere ai rossoneri di voler esercitare il riscatto dell'attaccante esterno nigeriano.
QUANTO INCASSA IL MILAN? - Lo scrive gazzetta.it che aggiunge che il prezzo stabilito la scorsa estate è di 24 milioni di euro. Una cifra importante che permetterebbe al Diavolo di aumentare ulteriormente il suo budget per il prossimo mercato estivo. Dietro alla decisione del Fulham di prenderlo a titolo definitivo c'è sicuramente la buona stagione giocata finora da Chukwueze che ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni e ha segnato tre gol, di cui due al Manchester City lo scorso 2 dicembre.
FUTURO INGLESE - Nel Milan di Max Allegri, che, salvo clamorose sorprese, anche il prossimo anno giocherà con il 3-5-2, non c'è spazio per un attaccante esterno come il nigeriano. A questo si aggiunge poi anche il fatto che il calcio inglese sembra essere un po' più adatto al suo modo di giocare rispetto alla Serie A dove ci sono molto meno spazi. Il Fulham può quindi essere la soluzione giusta per il futuro di Chukwueze.
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