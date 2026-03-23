Il Fulham vuole riscattare Chukwueze. Ecco quanto può incassare il Milan

Il Fulham vuole riscattare Chukwueze. Ecco quanto può incassare il MilanMilanNews.it
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di Enrico Ferrazzi

Con il sempre più probabile ritorno in Champions League, nelle casse del Milan finiranno parecchi milioni di euro che verranno poi utilizzati per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Altri introiti arriveranno da alcune cessioni, come per esempio quella di Samuel Chukwueze al Fulham: il club inglese ha infatti già fatto sapere ai rossoneri di voler esercitare il riscatto dell'attaccante esterno nigeriano

QUANTO INCASSA IL MILAN? - Lo scrive gazzetta.it che aggiunge che il prezzo stabilito la scorsa estate è di 24 milioni di euro. Una cifra importante che permetterebbe al Diavolo di aumentare ulteriormente il suo budget per il prossimo mercato estivo. Dietro alla decisione del Fulham di prenderlo a titolo definitivo c'è sicuramente la buona stagione giocata finora da Chukwueze che ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni e ha segnato tre gol, di cui due al Manchester City lo scorso 2 dicembre

FUTURO INGLESE - Nel Milan di Max Allegri, che, salvo clamorose sorprese, anche il prossimo anno giocherà con il 3-5-2, non c'è spazio per un attaccante esterno come il nigeriano. A questo si aggiunge poi anche il fatto che il calcio inglese sembra essere un po' più adatto al suo modo di giocare rispetto alla Serie A dove ci sono molto meno spazi. Il Fulham può quindi essere la soluzione giusta per il futuro di Chukwueze.