esclusiva mn Giustiniani (DAZN): "A Napoli quasi una finale. Modric? Forse devi pensare anche a qualcosa di diverso"

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Gabriele Giustiniani, giornalista e telecronista di DAZN ha parlato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri finora, con pensieri e analisi sul reparto offensivo rossonero, non proprio prolifico in questa stagione. Queste le sue considerazioni:

Verso Napoli-Milan: quanto sarà davvero decisiva?

"Se non decisiva molto impattante. Napoli-Milan è quasi una finale. Poi ovviamente mancheranno delle partite. Il Milan non ha un bel calendario e il Napoli mi sembra che stia recuperando i pezzi migliori, Conte poi è uno che sa come entrarti nella testa. Per lo scudetto, l'Inter non la vedo bene fisicamente e anche la Roma è stanca, ma è quasi all’ultima spiaggia se vuole tentare la Champions. Rossoneri e azzurri sarà una partita da tripla".

Sul rendimento di Leao? Si poteva fare di più?

"Rafa c’ha messo del suo ma deve anche essere utilizzato in condizioni di rendere al meglio, da prima punta non può farlo. Per cui se questo è lo scenario secondo me è ampiamente sacrificabile, anche se senza i suoi gol il Milan sarebbe molto più lontano in classifica, ma non sono stati gol 'alla Leao' per intenderci..".

L'impatto di Massimiliano Allegri

"Max nella gestione di un gruppo ma azzarderei quasi di un club è davvero fenomenale. Il Milan ha un'identità rispetto alla passata stagione. Ma anche dei limiti che in molte partite è stato bravo a mascherare. Se dovesse farcela a qualificarsi per la Champions il lavoro da fare sarà lungo ma anche stimolante".

Modric sì o no per la prossima stagione?

"Nel nostro campionato tattico uno che ha quelle letture gioca e incide altri tre anni. Poi però c’è la Champions e per quanto io ne sia innamorato devi pensare a qualcosa di diverso. Ma se lui volesse rimanere dategli subito una penna per firmare".

Idee di mercato e piani futuri?

Penso che sia stato anche quest’anno il grande tema. Il centravanti. Nel nostro campionato un attaccante è fondamentale. Guardate la Juve senza Vlahovic , guardate la Roma con Malen come è cambiata e perfino il Como con Douvikas. Il Milan non è riuscito a risolvere un problema che va avanti da anni. Ha scommesso su un profilo sbagliato e ci può anche stare, ha provato a correre ai ripari ma questo Fullkrug non è quello degli ultimi europei e la sua carriera parla. Mi aspetto un colpo pesante in attacco in estate. Ha preso giocatori validi ma non numeri 9 veri. E se vuoi finalizzare ti serve qualcosa di diverso. Poi ovviamente bisogna capire come vuole giocare Allegri. Perché un tridente Leao, Pulisic e un centravanti potente non sarebbe mica brutto..".

