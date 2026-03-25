Clamoroso in casa Real, risonanza al ginocchio sbagliato di Mbappé: l'accaduto

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Ha del clamoroso quanto accaduto in casa Real Madrid: come rivelato a Rmc da Daniel Riolo, dei medici avrebbero fatto una diagnosi sul ginocchio sbagliato di Kylian Mbappé. Il destro, invece che il sinistro.

Bisogna tornare a dicembre, quando l'attaccante francese ha dei dolori al ginocchio sinistro che poi peggiorano. Dalla Casa Blanca mandano gli esami a un medico esterno che risponde tirando su il pollice, non ci sarebbero problemi gravi. In realtà il problema c'è, perché il dottore ha sbagliato ginocchio.

Morale della favola: innanzitutto il Real Madrid ha cambiato il responsabile dei servizi medici e ha richiamato Niko Mihic. Poi, il club spagnolo ha dato il via libera a Mbappé, che è andato in Francia per farsi controllare.

OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA

martedì 17 marzo

Sporting Club (POR) - Bodo Glimt (NOR) - 5-0 (Agg. 5-3)

Chelsea (ING) - Paris Saint Germain (FRA) - 0-3 (Agg. 2-8)

Manchester City (ING) - Real Madrid (SPA) - 1-2 (Agg. 1-5)

Arsenal (ING) - Bayer Leverkusen (GER) - 2-0 (Agg. 3-1)

mercoledì 18 marzo

Barcellona (SPA) - Newcastle United (ING) - 7-2 (Agg. 8-3)

Tottenham Hotspur (ING) - Atletico Madrid (SPA) - 3-2 (Agg. 5-7)

Liverpool (ING) - Galatasaray (TUR) - 4-0 (Agg. 4-1)

Bayern Monaco (GER) - Atalanta (ITA) - 4-1 (Agg. 10-2)