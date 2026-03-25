Pavlovic premiato dalla Serbia insieme a... Luka Jovic! Il motivo

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Strahinja Pavlovic si appresta a vivere un'altra sosta con la maglia della nazionale della Serbia, di cui sarà sicuramente una pedina fissa anche adesso che il CT è cambiato dopo aver fallito la qualificazione Mondiale. In questa pausa la squadra balcanica sarà impegnata in due amichevoli: la prima si giocherà venerdì alle ore 21 a Villarreal contro la Spagna; la seconda invece si disputerà martedì prossimo alle ore 18 a Backa Topola contro la nazionale dell'Arabia Saudita.

Intanto Strahinja Pavlovic è stato premiato dalla sua federazione per aver raggiunto e superato le 50 presenze con la maglia della Nazionale. Insieme a lui hanno ricevuto il premio - un pallone d'oro - anche due vecchie conoscenze del calcio italiano, tra cui un ex rossonero: Luka Jovic e Sergej Milinkovic-Savic. Il difensore del Diavolo, che ha raggiunto al momento le 52 partite con la Serbia, ha commentato così sui social personali: "Grato, onorato e orgoglioso di aver raggiunto le 50+ presenze con la Serbia e aver ricevuto il Golden Ball. Rappresentare il mio paese è sempre un onore immenso".