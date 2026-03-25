Gozzini: "Leao si curerà a Milanello. Alla ripresa a Napoli, stadio che lo ha già visto protagonista, potrà presentarsi in condizioni ideali"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sui big del Milan: "Viaggio in business a parte, comunque stancante per il fuso orario e lo stress, Modric e Rabiot, impegnati in semplici esibizioni amichevoli negli Usa, potranno essere gestiti dalle rispettive nazionali. Sono i trascinatori del Milan e due dei giocatori più in forma: l’impatto di Rabiot è testimoniato dai numeri del rendimento di squadra (clamorosamente differente con o senza di lui in campo), la presenza di Luka è fondamentale per qualità e leadership, difficilmente quantificabile. Gli uomini migliori del Milan sono nel loro miglior momento: a quarant’anni Modric ha la freschezza atletica invidiabile. Di Adrien lo stesso Allegri risalta il dominio fisico. Anche Pulisic, a secco di gol in tutto il 2026, ha una corsa più disinvolta: i guai fisici sembrano ormai alle spalle.

Tra i gioielli della squadra c’è anche Leao, che approfitterà della pausa per tirarsi di nuovo a lucido: Rafa è stato tolto dalla lista di convocati del Portogallo e di positivo per il Milan c’è la possibilità per il 10 di rimanere a curarsi a Milanello. Alla ripresa al Maradona, stadio che lo ha già visto protagonista, potrà presentarsi in condizioni ideali".