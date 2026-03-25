Galli ricorda: “Arrivo all’Arena fantastico, Berlusconi voleva stupire”
Filippo Galli, ex difensore rossonero ed ex responsabile del settore giovanile proprio del Milan, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Quanto segue sono alcuni estratti delle sue risposte:
Siete arrivati con gli elicotteri e poi siete saliti nei cieli più alti del calcio. No, Filippo Galli?
"Sì, momenti incredibili. Gli elicotteri all’Arena, un bel rischio".
Molte critiche e ironie. Tacconi, portiere della Juve, disse: "Gli elicotteri vi serviranno per scappare…".
"Andò in modo diverso...".
Ricordi di quel giorno?
"Una mattinata incredibile, fantastica. Siamo partiti dall’aeroporto dei vip di Linate la mattina, verso le 10. Pioveva molto, ma c’era tanta, tantissima gente. E facevano cori e slogan. Presentava Cesare Cadeo, c’era molta allegria e fermento. Qualcuno di noi era spaventato, confusione eccessiva. Era previsto anche uno spettacolo, ma è stato annullato per il maltempo. Berlusconi voleva stupire".
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