Galli ricorda: “Arrivo all’Arena fantastico, Berlusconi voleva stupire”

vedi letture

Filippo Galli, ex difensore rossonero ed ex responsabile del settore giovanile proprio del Milan, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Quanto segue sono alcuni estratti delle sue risposte:

Siete arrivati con gli elicotteri e poi siete saliti nei cieli più alti del calcio. No, Filippo Galli?

"Sì, momenti incredibili. Gli elicotteri all’Arena, un bel rischio".

Molte critiche e ironie. Tacconi, portiere della Juve, disse: "Gli elicotteri vi serviranno per scappare…".

"Andò in modo diverso...".



Ricordi di quel giorno?

​"Una mattinata incredibile, fantastica. Siamo partiti dall’aeroporto dei vip di Linate la mattina, verso le 10. Pioveva molto, ma c’era tanta, tantissima gente. E facevano cori e slogan. Presentava Cesare Cadeo, c’era molta allegria e fermento. Qualcuno di noi era spaventato, confusione eccessiva. Era previsto anche uno spettacolo, ma è stato annullato per il maltempo. Berlusconi voleva stupire".