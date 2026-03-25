MN - Giustiniani (DAZN): "Napoli-Milan sarà una partita da tripla. Il Diavolo non ha un bel calendario"

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Gabriele Giustiniani, giornalista e telecronista di DAZN ha parlato in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il bilancio e lavoro di Massimiliano Allegri finora, con pensieri e analisi sul reparto offensivo rossonero, non proprio prolifico in questa stagione. Queste le sue considerazioni:

Verso Napoli-Milan: quanto sarà davvero decisiva?

"Se non decisiva molto impattante. Napoli-Milan è quasi una finale. Poi ovviamente mancheranno delle partite. Il Milan non ha un bel calendario e il Napoli mi sembra che stia recuperando i pezzi migliori, Conte poi è uno che sa come entrarti nella testa. Per lo scudetto, l'Inter non la vedo bene fisicamente e anche la Roma è stanca, ma è quasi all’ultima spiaggia se vuole tentare la Champions. Rossoneri e azzurri sarà una partita da tripla".

Sul rendimento di Leao? Si poteva fare di più?

"Rafa c’ha messo del suo ma deve anche essere utilizzato in condizioni di rendere al meglio, da prima punta non può farlo. Per cui se questo è lo scenario secondo me è ampiamente sacrificabile, anche se senza i suoi gol il Milan sarebbe molto più lontano in classifica, ma non sono stati gol 'alla Leao' per intenderci..".