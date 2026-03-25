Gattuso: "Ho il Paese sulle mie spalle. Da 7 mesi la gente mi dice 'portaci al Mondiale'. Tanta pressione"

Gattuso: "Ho il Paese sulle mie spalle. Da 7 mesi la gente mi dice 'portaci al Mondiale'. Tanta pressione"
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Oggi alle 17:23News
di Antonio Vitiello
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(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Sono ancora giovane, ma è la partita più importante della mia carriera di allenatore". Lo dice Rino Gattuso, ct dell'Italia, alla vigilia della semifinale dei play off per i Mondiali, contro l'Irlanda del Nord. "Ho il Paese sulle mie spalle - dice a Sky -. Da sette mesi la gente mi dice 'portaci al Mondiale'. La pressione è tanta, ma ci sono abituato". (ANSA).