Cecere a difesa di Fofana: "Sua intervista male interpretata. Non dice che ha perso la nazionale per il Milan, ma che si sta adeguando al gioco di Allegri..."
L'agente Crescenzo Cecere è uno dei protagonisti del Palermo Football Meeting, evento organizzato da Conference403 in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e Lumsa presso "La Braceria in Villa”. Ecco alcune delle parole raccolte da TMW:
Il momento di Fofana al Milan
"Ha fatto il suo percorso in Francia, anzi doveva già venire al Milan anni fa con Maldini e Massara, poi il ragazzo preferi rimanere in Francia scegliendo il Monaco. Poi è arrivato al Milan da giocatore pronto, importante, sempre presente nella Nazionale francese. Ultimamente non è stato più convocato anche perché ha cambiato un po' il ruolo nel Milan, con l'arrivo di Modric e Rabiot. C'è stata infatti anche la polemica su una sua intervista che francamente è stata male interpretata, lui non ha detto "ho perso la Nazionale per il Milan", ma ha detto "mi sto adeguando al calcio di Allegri". Quindi non è una critica. Fofana è comunque un giocatore di spessore e di valore importante".
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