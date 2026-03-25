Spareggio Scudetto? Cosa succede in caso di arrivo a pari punti in vetta

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Anche con il pareggio a Firenze per 1-1, l'Inter rimane con un vantaggio confortante sulla concorrenza rappresentata da Milan, secondo a -6, e Napoli, terzo a -7, che tra le altre cose si sfideranno nella giornata di rientro dalla sosta allo stadio "Diego Armando Maradona" nella serata di Pasquetta. Eppure al termine del campionato di Serie A Enilive mancano ancora 8 giornate e tutto, anche solo da un punto di vista matematico, anche le soluzioni che sembrano più improbabili. E la più assurda di tutte, nonché totalmente inedita, sarebbe quella dell'arrivo di tre squadre a pari punti.

Anche se molto difficile, sia per il divario tra le squadre che per il fatto che Napoli e Milan si sfideranno e toglieranno punti a vicenda, un arrivo a tre teste a fine campionato è ancora possibile. Sarebbe una prima volta assoluta e visto che concludere in vetta il campionato a pari punti comporta uno spareggio in gara secca, ci si chiede con quali criteri andrebbe fatta fuori la terza incomodo. La risposta è: con la classifica degli scontri diretti tra le formazioni coinvolte. L'esito è sicuramente sorprendente perché il Milan guida con 9 punti questa speciale classifica, segue il Napoli a 4 punti e chiude l'Inter con 1 punto.

Dunque se si arrivasse con tre squadre alla stessa quota, lo spareggio scudetto si giocherebbe a San Siro tra Milan e Napoli. Uno scenario che non cambierebbe nemmeno se il big match del 6 aprile dovesse vincerlo la squadra di Conte. Possibili ancora, logicamente, gli spareggi a due. In caso di arrivo a pari punti o con l'Inter o con il Napoli, i rossoneri giocherebbero in casa la finale; se dovessero ritrovarsi in questa situazione partenopei e nerazzurri, la gara si giocherebbe in Campania.