Comotto protagonista anche in Nazionale: gol nel 3-0 dell'Italia U19 sull'Ungheria
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Protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia ed anche con quella dell'Italia U19. La crescita di Christian Comotto è sotto gli occhi di tutti, e l'ottima prestazione della partita di oggi contro l'Ungheria per il primo turno di qualificazione ai prossimi Europei di categoria lo conferma ulteriormente.
Il giovane centrocampista di proprietà del Milan, partito dalla panchina, è infatti entrato intorno all'ora di gioco al posto di Mantini mettendo in mostra tutte le sue qualità nel tempo a disposizione, trovando anche la vita del gol all'85esimo minuto.
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