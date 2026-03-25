La lista dei convocabili dall'Italia per Carlo Nesti: 4 giocatori rossoneri

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Il giornalista Carlo Nesti ha pubblicato sui propri canali social l'elenco dei giocatori convocabili in Nazionale, non solo quelli effettivamente chiamati da Gattuso ma anche altri che potranno essere presi in considerazione. Una lista stilata insieme ai suoi lettori e follower: sono compresi anche quattro giocatori del Milan.

"Questo è l’elenco dei giocatori italiani, in ordine alfabetico, convocabili in Nazionale, al di là di quanti selezionati da Gattuso e indicati dall'asterisco. È stato compilato con voi, negli ultimi mesi, in assoluta autonomia. Se avrete nuovi nomi da segnalare, e non sterili polemiche (in questo momento, non necessitano), li inserirò nella lista. Ho scelto, non a caso, il mio inizio della finale dei Mondiali 1994, perché come allora sognai di continuare il commento, così, oggi, è giusto sognare, dopo 12 anni, di tornare in una fase finale.

Una domanda per voi: quali sono i primi 5 azzurri, in questo momento, di valore internazionale?

Secondo me, sono

1 – Donnarumma.

2 – Bastoni (al netto di qualsiasi colpa).

3 – Dimarco

4 – Tonali

5 – Barella

PORTIERI: Caprile*, Carnesecchi*, Di Gregorio, Donnarumma*, Meret*, Perin, Vicario.

DIFENSORI CENTRALI: Ahanor, Bastoni*, Buongiorno*, Calafiori*, Coppola*, Gabbia, Gatti*, Kayode, Leoni, Mancini*, Okoli, Scalvìni*.

ESTERNI DESTRI BASSI: Di Lorenzo, Bellanova, Palestra*, Zappacosta, Zortea.

ESTERNI SINISTRI BASSI: Bartesaghi, Bernasconi, Dimarco*, Cambiaso*, Ruggeri, Spinazzola*, Udogie.

CENTROCAMPISTI: Barella*, Casadei, Cristante* Esposito Salvatore (Spezia), Fabbian, Fagioli, Frattesi*, Locatelli*, Mandragora, Pisilli*, Pobega, Ricci, Rovella, Tonali*.

ESTERNI DESTRI ALTI: Koleosho, Orsolini, Politano*.

ESTERNI SINISTRI ALTI: Cambiaghi* (al posto di Chiesa), Cancellieri, Chiesa* (rispedito a casa), El Shaarawy, Grifo, Raspadori*, Zaccagni.

TREQUARTISTI: Baldanzi, Berardi, Bernardeschi, Fazzini, Maldini, Pellegrini, Zaniolo.

ATTACCANTI: Camarda, Esposito Francesco Pio (Inter)*, Retegui*, Kean*, Piccoli, Pinamonti, Scamacca*, Vergara."