Loftus-Cheek sul suo futuro: "Non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze"

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Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha fatto un annuncio importante in merito al suo futuro ai microfoni dei colleghi di Sky Sport UK.

Presente al Principato di Monaco in occasione del weekend di Formula 1, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni dei colleghi di Sky Sport UK del suo futuro in rossonero: "Futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia".

Arrivato in Italia nell'estate del 2023 dal Chelsea per poco meno di 20 milioni di euro, Ruben Loftus-Cheek ha totalizzato con la maglia del Milan 100 presenze, 4 assist e 13 gol, molti dei quali arrivati nella sua prima stagione in rossonero sotto la gestione di Stefano Pioli. In quelle a seguire l'inglese è stato molto sfortunato, soprattutto a livello fisico, considerati i diversi infortuni che l'hanno fermato. Quest'anno, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha giocato 1453' in tutte le competizioni segnando anche 3 gol.