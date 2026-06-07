Loftus-Cheek sul suo futuro: "Non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze"
Presente al Principato di Monaco in occasione del weekend di Formula 1, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek ha parlato ai microfoni dei colleghi di Sky Sport UK del suo futuro in rossonero: "Futuro? Al momento non posso dire molto. Mi sto prendendo del tempo per rilassarmi e godermi le vacanze con la mia famiglia".
Arrivato in Italia nell'estate del 2023 dal Chelsea per poco meno di 20 milioni di euro, Ruben Loftus-Cheek ha totalizzato con la maglia del Milan 100 presenze, 4 assist e 13 gol, molti dei quali arrivati nella sua prima stagione in rossonero sotto la gestione di Stefano Pioli. In quelle a seguire l'inglese è stato molto sfortunato, soprattutto a livello fisico, considerati i diversi infortuni che l'hanno fermato. Quest'anno, sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha giocato 1453' in tutte le competizioni segnando anche 3 gol.
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