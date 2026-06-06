Leao si giustifica dopo l'espulsione: "Volevo proteggere il mio compagno. Non avevo intenzione di fare male all'avversario"

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Sui propri profili social Rafael Leao si è giustificato dopo il brutto gesto di oggi contro il Cile che ha portato alla sua espulsione.

In Portogallo-Cile, sfida vinta dai lusitani per 2 a 1 grazie alle reti di Guedes e Bruno Fernandes, Rafael Leao è stato espulso dall'arbitro Zufferli per condotta violenta poco prima della fine del primo tempo. Il numero 10 del Milan si è infatti reso protagonista di un gesto piuttosto brutto, considerando il fatto che ha colpito in faccia con una manata l'avversario Ivan Roman, a sua volta espulso per aver scaturito la rissa.

Intervenuto sui propri profili social dopo la vittoria sui sudamericani, Rafael Leao ci ha tenuto a giustificarsi e scusarsi per il gesto scrivendo: "Primo test completato. Per quanto riguarda la mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno di squadra, non avevo alcuna intenzione di fare del male all'avversario! Grazie a tutti i portoghesi che erano a Jamor, atmosfera incredibile, siamo tutti sulla stessa barca".