Braida: "Con Allegri il Napoli ha preso un allenatore esperto, preparato, che ha vinto parecchio"

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Ariedo Braida commenta la scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è appena stato esonerato dal Milan

L'ex dirigente rossonero Ariedo Braida, con il suo intervento durante "Salite sulla giostra" su Stile TV, ha toccato vari temi dell'attualità, come quello di Massimiliano Allegri che passa dal Milan al Napoli. Le sue parole.

ALLEGRI AL NAPOLI, IL PARERE DI BRAIDA

"Napoli ormai è una società di grande livello, è chiaro che ha preso un allenatore esperto, preparato, che ha dimostrato il suo valore, che ha vinto parecchio. Tutti i napoletani gli augurano di continuare a vincere, anch’io che lo conosco. Allenare il Napoli non è una cosa semplice, l’ultimo allenatore è stato di grande livello, Napoli è Napoli, due anni fa ha vinto l’ultimo scudetto, ormai Napoli è una squadra fra l’élite del calcio italiano ed europeo. Quando si prende un allenatore, quasi sempre tutti dicono è forte, è bravo, io dico sempre che lo dirà il tempo, finché non lo dimostri non si sa, si può sbagliare a comprare ma non a vendere, perché quando vendi sai chi hai, quando compri prendi uno che conosci ma non conosci. Manna? Anche lui è ormai esperto, è già tanto tempo che lavora, è un ragazzo in gamba e lo dimostrerà ancora. Dove ci sono dei bravi dirigenti, ci sono anche dei buoni risultati".