Sabatini sui calendari di Seri A: "Inter e Juventus i migliori. Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro"
Intervenuto sul proprio canale YouTube all'indomani dei sorteggi dei calendari della Serie A per la stagione 2026/2027, il giornalista Sandro Sabatini ha espresso un proprio pensiero, soffermandosi anche sull'analisi delle partite del Milan, che nelle prime quattro giornate dovrà affrontare addirittura 3 trasferte, una più complicata dell'altra:
"Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro partite, Torino, Torino con la Juventus e a Roma con la Lazio. L'Inter ha un inizio in discesa rispetto alle altre, anche perché conserva l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha riportato a casa Stankovic. Il Napoli ha il calendario più insidioso di tutte, parte subito a Genova, poi ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina di cui Inter e Fiorentina in trasfera. Il calendario migliore ce l'ha la Juve, seguita poi dall'Inter"
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