Serata di Nazionale per 3 giocatori del Milan: ecco come sono andati

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Tre rossoneri in campo con le rispettive Nazionali nella serata di oggi: ecco come sono andati.

Nella serata di oggi, 6 giugno, tre giocatori del Milan sono stati protagonisti con le maglie delle rispettive Nazionali. In quel di San Diego, allo Snapdragon Stadium, Ardon Jashari ha giocato 20 minuti più recupero nell'amichevole che ha visto la Svizzera pareggiare 1 a 1 contro l'Australia. Il centrocampista rossonero è entrato al minuto 71 al posto di Manzambi.

Amichevole amara invece per l'America di Christian Pulisic, che ha perso 1-2 a Chicago contro la Germania. L'attaccante del Milan è rimasto in campo per poco più di un'ora di gioco, lasciando spazio al 62esimo a Giovanni Reyna. Partita invece ricca di tensione quella dell'Estadio Nacional do Jamor di Lisbona, dove il Portogallo ha vinto per 2 a 1 contro il Cile. Da segnalare l'espulsione al 47esimo minuti di Rafael Leao, protagonista di un brutto episodio: la manata in faccia a Roman, a sua volta espulso per aver generato una rissa poco prima la fine del primo tempo.