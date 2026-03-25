Letizia: "Ecco, secondo me, ciò che è costato quei 10 punti che oggi mancano per lottare davvero per lo Scudetto"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sull'ultimo calciomercato del Milan, fornendone un bilancio a stahione quasi conclusa: "Rimane leggermente insufficiente, non gravemente perché altrimenti il Milan non sarebbe secondo. Però il peccato originale è stato un grande equivoco nella costruzione della rosa. Ci era stato detto che si sarebbe partiti con il 4-3-3 e un centravanti alla Giroud, invece siamo finiti con il 3-5-2 e soluzioni adattate. Nella vita puoi fare tutte le scelte che vuoi, ma serve chiarezza: se inizi un percorso a giugno e lo cambi completamente ad agosto, ti metti nei guai. Secondo me è questo che è costato quei 10-12 punti che oggi mancano per lottare davvero per lo scudetto.

Il centravanti. Il calcio è semplice: portiere e centravanti. Il Milan è troppo tempo che non ha un attaccante continuo. Dopo Shevchenko, forse Ibrahimović, ma anche lì parliamo di una parentesi. Negli ultimi anni abbiamo messo delle pezze: Ibra, Giroud, bellissime per carità, ma sempre pezze. Io vorrei un centravanti che resti 5-6 anni e faccia 100-150 gol. Altre squadre hanno costruito cicli con attaccanti come Icardi e Lautaro, e ci campano da anni. Il Milan invece no, e questa è una differenza enorme”.