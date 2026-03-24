esclusiva mn Falk (BILD): "Il Milan ha già contattato Goretzka. L'idea di giocare in Italia gli piace"

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Leon Goretzka è realmente un obiettivo del Milan? Se si, quante possibilità ci sono di vederlo in rossonero a partire dalla prossima stagione? Del futuro del centrocampista tedesco, che ricordiamo essere in scadenza con il Bayern Monaco quest'estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Christian Falk, collega della BILD da sempre molto vicino alle vicende del club Bavarese.

Quanto di vero c’è dietro l’interesse del Milan per Goretzka? Ci sono già stati dei contatti?

"L'interesse del Milan per Goretzka è concreto, il club ha già contattato gli agenti del giocatore. Allegri è un grande fan del suo stile di gioco, ma soprattutto lo vorrebbe in rossonero perché ha tantissima esperienza".

Quale potrebbero essere gli ostacoli principali di questa trattativa?

"Due sono gli ostacoli principali di quest'operazione. Il primo: guadagna tanto al Bayern Monaco, circa 17/18 milioni di euro lordi. Ovviamente qualora dovesse firmare per il Milan il suo stipendo sarà inferiore. L'altro problema riguarda la concorrenza della Premier League, visto che l'Arsenal lo scorso gennaio ha chiesto informazioni per capire se Leon potesse trasferirsi subito in Inghilterra. Anche l'Atletico Madrid, il Tottenham è interessato...però ti posso dire che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi ci sono buone chance".

Come lo vedrebbe Goretzka nello scacchiere di Max Allegri?

"Può giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo di Allegri. Può giocare anche in difesa, ma è bravissimo negli inserimenti, ha il fiuto del gol, ed è per questo che Nagelsmann l'ha convocato, nonostante al Bayern sia oramai un sostituto. Ma queste sono qualità che mancano in Nazionale, e penso che per il Milan potrebbe essere una grande aggiunta".

⁠Esistono squadre al momento in vantaggio o è ancora tutto in evoluzione?

"Come già ti ho detto: c'era l'Arsenal interessato a lui ma non sono così sicuro si rifacciano sotto in estate. L'Atletico potrebbe essere la vera rivale del Milan, anche perché penso che al momento siano i Colchoneros l'opzione numero uno per Goretzka".

Cosa ne pensa di Fullkrug al Milan? Lo riscatteranno?

"Fullkrug è arrivato al Milan perché vorrebbe giocare il Mondiale con la Germania. Al momento, però, non è tra i convocati. Non è una buona situazione per lui, ma lui ha le qualità, e Nagelsmann lo sa. Lui adesso deve migliorare e fare buone prestazioni per guadagnarsi un posto nella prossima Coppa del Mondo. Solo così facendo si guadagnerà poi anche la conferma al Milan, ma al momento la sua situazione non è molto buona. Lui lo sa e vuole fare meglio".

