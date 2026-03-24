Milan, domenica scout rossonero a Bologna-Lazio: occhi su Castro e Gila

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Le priorità del Milan sul prossimo mercato estivo saranno soprattutto un centravanti e un difensore centrale. L'idea di Massimiliano Allegri, che nei giorni scorsi ha già avuto un primo incontro con la dirigenza milanista per iniziare a pianificare la campagna acquisti, è quella di prendere giocatori già pronti all'uso e che magari già conoscono la Serie A.

OCCHI SU CASTRO - Come riporta questa mattina Tuttosport, uno dei nomi presenti nella lista del Diavolo per l'attacco è quello di Santiago Castro, giocatore del Bologna che un osservatore del club di via Aldo Rossi ha visionato da vicino domenica al Dall'Ara durante il match contro la Lazio. I rapporti tra le due società, come testimoniano gli affari Saelemaekers, Calabria e Pobega nelle ultime sessioni di mercato, sono ottimi e quindi potrebbero favorire l'affare, anche se la richiesta di partenza degli emiliani è piuttosto alta: 40 milioni di euro. Rimane comunque vivo l'interesse del Milan anche per altri centravanti come Mateo Retegui, Moise Kean e Nicolas Jackson.

OBIETTIVO GILA - Oltre a Castro, l'osservatore milanista ha potuto vedere da vicino anche Mario Gila, difensore della Lazio da tempo nel mirino del Diavolo. Dopo che a gennaio il presidente Lotito lo aveva dichiarato incedibile, ora lo scenario è cambiato perchè il giocatore ha già annunciato al club biancoceleste che non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027 e dunque i dirigenti laziali saranno praticamente costretti a cederlo questa estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. Il prezzo dello spagnolo è tra i 20 e 25 milioni di euro. Ricordiamo che al Real Madrid spetta il 50% sulla vendita.