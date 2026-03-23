Allegri già meglio di Fonseca e Conceiçao dopo 30 giornate: i numeri positivi del suo Milan per provare una rimonta clamorosa

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Il weekend che si è appena concluso ha cambiato e non poco gli scenari della corsa scudetto. L'Inter ha pareggiato a Firenze ed ecco che il Milan si ritrova a -6 in classifica. I rossoneri, ora, sperano un po' di più in quella che sarebbe una rimonta clamorosa. Il Diavolo pare in buone condizioni soprattutto se si paragona questo cammino a quello dello scorso anno. Ne parla il Corriere dello Sport in edicola.

Le differenze ovviamente sono chiare: una guida tecnica di spessore in panchina, un Max Allegri che conosce l'ambiente e che ha rivoluzionato il modo di pensare e giocare dei rossoneri. E le statistiche alla mano non mentono.

Fino a ora 63 punti in 38 gare di campionato, traguardo raggiunto anche quest'anno, ma con sole 30 giornate disputate. Massimiliano Allegri ha, quindi, otto partite di vantaggio sui suoi colleghi predecessori Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, i quali avevano anche l'attenuante del percorso in Champions League. Sta di fatto che 16 punti in più a parità di partite, con il Diavolo che la scorsa stagione ne aveva collezionati 47 in trenta giornate ed era nono in classifica, costituiscono una differenza enorme in fatto di rendimento e di risultati. Negli ultimi anni, meglio è stato fatto solo con Pioli nel 2021-2022 con 66 punti e nel 2023-2024 con 65 punti, con i rossoneri che poi conclusero il campionato al secondo posto.

Punti in più e gol subiti in meno: parliamo di un Milan che è una squadra nettamente più solida, sistemata nella sua stabilità difensiva dal lavoro di Allegri. E anche qui i numeri dicono molto: un anno fa Maignan aveva subito 35 reti, più di un gol a partita, mentre oggi quella rossonera rappresenta la seconda difesa meno battuta del campionato con 23 gol subìti.

Numeri che fanno ben sperare Allegri. Il tecnico livornese ha sempre dichiarato che la Primavera è il periodo clou del campionato, chi arriverà nella forma migliore potrà strappare punti decisivi. L'Inter sembra in bambola e il Milan sta trovando quella mentalità utile a mettere pressione ai nerazzurri. Con i numeri dalla propria parte, per una rimonta che sarebbe storica.