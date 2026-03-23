Pellegatti soddisfatto: "Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di Fullkrug"

vedi letture

Nel post-partita di Milan-Torino, Carlo Pellegatti ha commentato così la vittoria del suo Milan ai danni del Torino. Di seguito un estratto delle sue parole sul proprio canale Youtube:

"Dopo il vantaggio la partita era incanalata, il Milan era in controllo, poi una disattenzione sulla fascia destra ha permesso il gol di Simeone e del momentaneo pareggio. Eravamo preoccupati perchè il Milan che era riuscito a incanalare la partita come voleva era sull'1-1. Per fortuna la reazione nel secondo tempo che ha visto l'entrata di Athekame al posto di Tomori, il Milan è riuscito a fare il gol del 2-1 con un'azione superba. Dopo due minuti, Fofana fa i 3-1 ma nonostante questo c'è stata qualche disattenzione che ha mandato su tutte le furie Massimiliano Allegri. Era un Milan che controllava bene la partita, intelligente la mossa di mettere Gimenez al posto di Fullkrug. Sul rigore intervento secondo me molto leggero. Sul 3-2 abbiamo visto un Milan splendido, proprio il Milan che vuole vedere Massimiliano Allegri. Non ha permesso al Torino mai di sperare di pareggiare".

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 3-2

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1'st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (46'st Odogu), Fofana (25'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32'st Gimenez), Füllkrug (25'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan; Jashari. All.: Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44'st Kulenović); Pedersen, Vlašić, Prati (18'st İlkhan), Gineitis (29'st Casadei), Obrador (44'st Nkounkou); Simeone, Zapata (18'st Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: D'Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Gol: 37' Pavlović (M), 44' Simeone (T), 9'st Rabiot (M), 10'st Fofana (M), 38'st rig. Vlašić (T).

Ammoniti: 9' Tomori (M), 37'st Pavlović (M), 48'st İlkhan (T), 51'st Gimenez (M).