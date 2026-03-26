Come funzionano i playoff per i Mondiali: l'Italia ne deve vincere due. Ecco contro chi

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Oggi alle 07:20News
di Antonello Gioia

Per qualificarsi ai Mondiali 2026, l'Italia del ct Rino Gattuso dovrà disputare una semifinale, che l'Italia giocherà in casa contro l'Irlanda del Nord oggi a Bergamo, ore 20.45 e una finale che, in caso di passaggio del turno, sarà contro il Galles oppure la Bosnia Erzegovina, in programma il 31 marzo, alle 18 o alle 20.45), in trasferta.