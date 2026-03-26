Pellegatti fa il punto: “Su Castro arrivano smentite, Vlahovic ormai da cancellare”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato rossonero e di alcuni nomi che circolano in questi ultimi giorni. Queste le sue parole:

"Sono arrivate delle smentite per quello che riguarda Castro. Oggi per i nostalgici dí Vlahovic il giornalista della Gazzetta dello Sport Filippo Cornacchia dice che l'agente verrà verso Pasqua per parlare con la Juve per il rinnovo. Ormai bisogna prendere il solito pennarello che ormai si sta esaurendo, perchè continuiamo a cancellare nomi, e anche il nome di Vlahovic è da cancellare. Allora non c'è un'idea da parte nostra (stampa ndr), a me continuano a dire che dipenderà dal budget. Stanno continuando invece ad esserci conferme dell'arrivo di Goretzka. Oggi la concorrenza principale è l'Atletico Madrid. Mi è arrivata una voce su Rudiger che è in scadenza, mi piacerebbe possa essere rossonero l'anno prossimo"