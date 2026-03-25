Vlahovic ha fatto capire chiaramente di voler restare alla Juventus: rinnovo possibile

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Filippo Cornacchia, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "Vlahovic, il papà e i dirigenti juventini l’ultima volta si sono guardati negli occhi e poi si sono salutati con un auspicio comune: perché non andiamo avanti insieme e rinnoviamo? Dopo i cuoricini, scatta l’ora dei numeri. E dei milioni. La partita è tutta da giocare, ma il punto di partenza aumenta l’ottimismo di giorno in giorno. Vlahovic ha fatto capire chiaramente di voler restare a Torino e la Juventus ha promesso a Luciano Spalletti, il primo sponsor dell’ex viola, che farà il massimo per arrivare al rinnovo. Piuttosto che spendere soldi per un centravanti da testare, meglio confermare quello che si ha in casa e che dal gennaio 2022 ha segnato 64 gol in 163 presenze. A maggior ragione adesso che gli oltre 80 milioni investiti per strapparlo alla Fiorentina sono stati ammortati del tutto a bilancio. Ragionamento simile per Vlahovic: dopo un anno complicato e un infortunio grave, meglio ripartire da una squadra e un ambiente amichevole piuttosto che cercare fortuna altrove col rischio di complicarsi la vita.

La Settimana Santa potrebbe essere anche quella di Vlahovic, che confida di tornare al gol nel match di Pasquetta (6 aprile) contro il Genoa. Magari non sarà ancora quella della fumata bianca per il rinnovo, però se tutto andrà secondo programmi il padre del serbo e Comolli cominceranno a costruire il puzzle dal punto di vista economico. Le idee sono tante da una parte e dall’altra, l’incontro servirà per metterle sul tavolo e discuterne di persona. Vlahovic è consapevole che non potrà più guadagnare i 12 milioni attuali e nemmeno le cifre del contratto firmato nel 2022. La Juventus sa che il taglio pesante della busta paga, intorno al 40-50% in base ai bonus, dovrà essere compensato da altro. Così, in attesa del vertice, il compromesso più quotato potrebbe essere un accordo di uno-due anni (2027-2028) a fronte di uno stipendio da 6-7 milioni".