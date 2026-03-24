MN - Falk: "Fullkrug non sta attraversando un buon momento, ma ha le qualità per uscirne"

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Leon Goretzka è realmente un obiettivo del Milan? Se si, quante possibilità ci sono di vederlo in rossonero a partire dalla prossima stagione? Del futuro del centrocampista tedesco, che ricordiamo essere in scadenza con il Bayern Monaco quest'estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Christian Falk, collega della BILD da sempre molto vicino alle vicende del club Bavarese, che si è anche espresso su Niclas Fullkrug.

Cosa ne pensa di Fullkrug al Milan? Lo riscatteranno?

"Fullkrug è arrivato al Milan perché vorrebbe giocare il Mondiale con la Germania. Al momento, però, non è tra i convocati. Non è una buona situazione per lui, ma lui ha le qualità, e Nagelsmann lo sa. Lui adesso deve migliorare e fare buone prestazioni per guadagnarsi un posto nella prossima Coppa del Mondo. Solo così facendo si guadagnerà poi anche la conferma al Milan, ma al momento la sua situazione non è molto buona. Lui lo sa e vuole fare meglio".

