Accomando sul futuro di Leao: "Non credo sia più incedibile per il Milan"

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Nel corso del consueto appuntamento con SportMediaset Mercato, Orazio Accomando ha fatto un po' il punto in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Rafael Leao: "Non credo sia più incedibile. Il Milan l'ha sempre tutelato, peò credo che questo sia il primo anno in cui il Milan sarà anche disposto ad ascoltare delle offerte, non per meno di 60/70 milioni di euro. Il Milan un paio di anni fa ne chiedeva oltre 100. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2028 e la valutazione che fa il Milan va dai 70 ai 100 milioni, bisogna poi capire se ci sono delle squadre pronte ad investire questa cifra su Leao".

Sulle richieste di Allegri in vista della prossima stagione: "Il primo è il rinnovo di Modric, fondamentale per Allegri, sia dal punto di vista che dal punto di vista della crescita. Un attaccante e non solo mercato giovane. Il Milan giocherà la Champions League e vuole dei profili pronti per quella competizione".