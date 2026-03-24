MN - Falk sull'operazione Goretzka-Milan: "Due gli ostacoli: lo stipendio e la concorrenza"

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Leon Goretzka è realmente un obiettivo del Milan? Se si, quante possibilità ci sono di vederlo in rossonero a partire dalla prossima stagione? Del futuro del centrocampista tedesco, che ricordiamo essere in scadenza con il Bayern Monaco quest'estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Christian Falk, collega della BILD da sempre molto vicino alle vicende del club Bavarese.

Quanto di vero c’è dietro l’interesse del Milan per Goretzka? Ci sono già stati dei contatti?

"L'interesse del Milan per Goretzka è concreto, il club ha già contattato gli agenti del giocatore. Allegri è un grande fan del suo stile di gioco, ma soprattutto lo vorrebbe in rossonero perché ha tantissima esperienza".

Quale potrebbero essere gli ostacoli principali di questa trattativa?

"Due sono gli ostacoli principali di quest'operazione. Il primo: guadagna tanto al Bayern Monaco, circa 17/18 milioni di euro lordi. Ovviamente qualora dovesse firmare per il Milan il suo stipendo sarà inferiore. L'altro problema riguarda la concorrenza della Premier League, visto che l'Arsenal lo scorso gennaio ha chiesto informazioni per capire se Leon potesse trasferirsi subito in Inghilterra. Anche l'Atletico Madrid, il Tottenham è interessato...però ti posso dire che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi ci sono buone chance".