MN - Falk su Goretzka: "Gli piacerebbe giocare in Serie A. Per il Milan sarebbe una grande aggiunta"

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Leon Goretzka è realmente un obiettivo del Milan? Se si, quante possibilità ci sono di vederlo in rossonero a partire dalla prossima stagione? Del futuro del centrocampista tedesco, che ricordiamo essere in scadenza con il Bayern Monaco quest'estate, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Christian Falk, collega della BILD da sempre molto vicino alle vicende del club Bavarese.

Quale potrebbero essere gli ostacoli principali di questa trattativa?

"Due sono gli ostacoli principali di quest'operazione. Il primo: guadagna tanto al Bayern Monaco, circa 17/18 milioni di euro lordi. Ovviamente qualora dovesse firmare per il Milan il suo stipendo sarà inferiore. L'altro problema riguarda la concorrenza della Premier League, visto che l'Arsenal lo scorso gennaio ha chiesto informazioni per capire se Leon potesse trasferirsi subito in Inghilterra. Anche l'Atletico Madrid, il Tottenham è interessato...però ti posso dire che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi ci sono buone chance".

Come lo vedrebbe Goretzka nello scacchiere di Max Allegri?

"Può giocare in tutte e tre le posizioni del centrocampo di Allegri. Può giocare anche in difesa, ma è bravissimo negli inserimenti, ha il fiuto del gol, ed è per questo che Nagelsmann l'ha convocato, nonostante al Bayern sia oramai un sostituto. Ma queste sono qualità che mancano in Nazionale, e penso che per il Milan potrebbe essere una grande aggiunta".