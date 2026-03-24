FOCUS MN - Castro: caratteristiche e numeri del centravanti che piace ad Allegri

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Santiago Castro è quel tipo di profilo che piace a Massimiliano Allegri per il nuovo attaccanto rossonero. Il gradimento c'è, ma il quadro per il momento va tenuto freddo: allo stato attuale non risultano contatti con gli agenti del giocatore né una trattativa avviata con il Bologna, che ovviamente parte da una richiesta molto alta per il cartellino del suo numero 9. In sostanza, più un dossier aperto che un affare caldo. Però il nome potrebbe avere senso per questo Milan, perché Castro è giovane, conosce già la Serie A e ha numeri che cominciano ad essere importanti. In questa stagione ha raccolto 7 gol e 2 assist in Serie A, 2 gol e 2 assist in 10 presenze in Europa League più 2 reti in Coppa Italia.

I punti di forza e i margini ancora da limare

Castro è un centravanti moderno, ma non ancora un finalizzatore "chirurgico" da area di rigore (che è quello di cui il Milan ha più bisogno). Al Bologna ha però dimostrato di essere in grado di attaccare bene la porta, destreggiarsi nel gioco aereo nonostante non sia un colosso, legare la manovra e partecipare anche alla fase difensiva, caratteristiche che spiegano perché un allenatore esigente come Massimiliano Allegri abbia timidamente cominciato a mettere gli occhi su di lui. Ha mobilità, aggressività, spirito di battaglia e una naturale tendenza a cucire il gioco con i compagni.

Il rovescio della medaglie altrettano chiaro: deve ancora crescere nella continuità realizzativa, nella pulizia tecnica sotto pressione e nella gestione di certi momenti della partita, quando a volte esce troppo dall'area e finisce per allontanrsi dalla zona in cui dovrebbe, invece, fare la differenza.

Come starebbe con Allegri nel 3-5-2 (o forse 4-3-3)

Nel 3-5-2 sarebbe probabilmente nel suo habitat migliore: seconda punta di movimento o nove associativo accanto a un partner più verticale, con licenza di venire incontro, apire spazi e attaccare poi l'area. E se Allegri decidesse di cambiare registro e passare a un 4-3-3? In quel caso potrebbe fare il centravanti, ma lì verrebbe chiesto a Castro un salto ulteriore: più peso spalle alla porta, più presenza costante in area e più freddezza da riferimento unico.

Tradotto: Castro è un profilo interessante, funzionale e coerente con l''idea di un Milan più intenso e più "allegriano", ma oggi è più un'idea tecnca che una trattativa cocnreta.