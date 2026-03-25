Vlahovic-Juventus: il rinnovo è vicino. Firma in arrivo anche per mancanza di alternative

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Il nome di Dusan Vlahovic è stato molto citato e molto presente nelle cronache relative al mondo rossonero in questi ultimi mesi. Sin dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, per tutta la durata dell'estate, il profilo del centravanti serbo è stato accostato al Diavolo, anche vista la particolare situazione contrattuale: Vlahovic va in scadenza alla fine di questa stagione e fino a questo momento non è ancora riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo. Anche se la storia è vicina a una svolta.

Secondo quanto riportato da più fonti e confermato anche da Tuttomercatoweb.com la Juventus e Vlahovic sono vicini alla stretta di mano per il rinnovo di contratto. Nelle prossime settimane sono previsti gli incontri risolutivi tra club bianconero e agenti, con il giocatore che necessariamente dovrà accettare una riduzione del suo stipendio rispetto ai 12 milioni di euro annui che percepisce in questo momento. La fumata bianca arriverà, secondo i colleghi di TMW, anche per una reale mancanza di alternative: non sono arrivate a Vlahovic le proposte che forse sperava e solamente il Milan è rimasto sullo sfondo ma evidentemente senza mai fare un tentativo convinto.