Il Milan monitora Norton-Cuffy del Genoa per la fascia destra

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La stagione sta entrando nel vivo, ma qualche nome in orbita Milan già starebbe cominciando a circolare in vista della prossima. Oltre al casting per il nuovo numero 9, nelle scorse ore La Gazzetta dello Sport ha fatto il nome di Brooke Norton-Cuffy del Genoa per la fascia destra del Milan.

Il 22enne inglese, stabilmente nelle rotazioni dell'U20 dei Three Lions, si sta mettendo in mostra con la maglia del Grifone come uno dei terzini più interessanti di tutta la Serie A. I suoi numeri in stagione sono più che positivi: 26 presenze in totale, 2 gol ed un assist, dati che avrebbero attirato l'attenzione su di lui di anche altre grandi squadre del calcio italiano, come ad esempio la Juventus.