Quanto chiede Leon Goretzka? La risposta di Pedullà sull'obiettivo del Milan

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Il nome di Leon Goretzka risuona nei corridoi di Casa Milan ormai da diverse settimane, per non dire mesi. La possiblità che il centrocampista tedesco classe 1995 arrivi in rossonero è incrementata quando giocatore e Bayern Monaco hanno confermato che le loro strade prenderanno direzioni diverse al termine della stagione. La concorrenza per i rossoneri è moltissima, in giro per l'Europa ma anche in Italia con Juventus e Napoli in corsa. Nel suo ultimo video sul canale YouTube, il giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato delle richieste di stipendio del giocatore.

Il commento di Pedullà: "Goretzka era un obiettivo anche dell'Atletico Madrid. Dipende da dove vuole andare: se vuole andare in Arabia Saudita, è possibile che ti diano anche gli stessi soldi di Kessiè (14 milioni di euro, ndr) visto che ti chiami Goretzka. Se vuoi restare in Europa vai alla ricerca di un ingaggio da 6 o 7 milioni. Sono cifre che tu puoi dare tranquillamente a parametro zero ma devi capire quello che è il tuo futuro, se farai la Champions: anche chi ha dato apertura per venire da te lo vuole sapere senza grandi dubbi o perplessità".