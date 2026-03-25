Nkunku e Fullkrug a secco, Rafa e Santi al 50%: solo Pulisic è certo del posto contro il Napoli

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Recentemente sono stati analizzati i giorni di digiuno degli attaccanti del Milan, calcolati sul prossimo 6 aprile, giorno di Pasquetta, quando i rossoneri scenderanno in campo al "Maradona" per affrontare il Napoli in occasione del 31° turno di campionato di Serie A Enilive. Quello che non trova il gol da meno tempo è il più criticato: Rafa Leao, a secco da 36 giorni. A seguire tutti gli altri. Un reparto offensivo che è nell'occhio del ciclone da tutta la stagione: è ciò che di più è mancato ad Allegri e che non potrà mancare negli ultimi due mesi nè la prossima stagione.

Pulisic con?

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha voluto già proiettarsi verso il big match del prossimo turno di campionato, al rientro dalla sosta, e fare la conta di chi potrebbe essere determinante per i rossoneri là davanti. Allo stato attuale delle cose, a oltre dieci giorni dalla partita, l'unico certo del posto da titolare è Christian Pulisic. L'americano, che non trova il gol da fine dicembre, nell'ultima gara ha mostrato buone cose e sta comunque bene fisicamente. Ma chi giocherà con lui? Le opzioni sono due. C'è quella più accreditata al momento che risponde al nome di Christopher Nkunku: stagione incolore per lui, con qualche picco, di certo niente di esagerato se si considera i 37 milioni pagati dal Milan per acquistarlo. L'altro è Niclas Fullkrug, anche se il tedesco - a secco da metà gennaio - è in realtà più probabile che verrà utilizzato come arma a gara in corso.

50%

Sia Nkunku che Fullkrug si giocheranno tantissimo nelle prossime otto giornate di campionato: per il francese c'è da convincere l'ambiente che possa essere un attaccante da Milan, ma la poca continuità di rendimento in stagione fa pensare ad altro; per il tedesco invece c'è il riscatto pendente dal West Ham, difficile pensare che oggi il Diavolo possa trattenere il calciatore spendendo 5 milioni. Tanto si giocheranno anche Rafael Leao e Santiago Gimenez. Entrambi, in vista del Napoli, sono al 50%: il primo alle prese con una ricaduta per i soliti problemi muscolari, il secondo in uscita dal suo lungo infortunio. Sono due situazioni molto diverse ma è probabile che anche per loro questo finale di stagione sarà decisivo per il futuro...