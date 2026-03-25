Moretto su Andrè: “Non dico trattativa morta ma poco ci manca, e adesso Benfica e Atletico Madrid sono forti sul giocatore”

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Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato degli aggiornamenti sulla trattativa Andrè-Milan. Queste le sue parole:

"Ci sono delle novità su Andrè, centrocampista classe 2006 di cui vi parliamo da tanto tempo. Il Milan è in trattativa per la firma da diverso tempo, vi abbiamo spiegato come l'offerta da 15/17 milioni di euro bonus inclusi, sia stata inizialmente accettata dal Corinthias tanto che le parti sono arrivate a firmare dei documenti, accordi preliminari. Poi sono successe alcune cose, il presidente ha deciso di non arrivare alla fine della trattativa ed ora non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. Ormai le possibilità di vedere Andrè in rossonero sono molto basse. Su questo centrocampista molto promettente si sono inseriti altri club, non solo il Benfica ma soprattutto l'Atletico Madrid che si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione. Piace moltissimo alla parte sportiva".